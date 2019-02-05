Serbest Piyasada Altın Fiyatları
38 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 220 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 220,20 liradan, bin 450 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 471 liradan, 200 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 204 liradan, bin 417 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 437 liradan, 708 liradan alınan Yarım Ziynet 718 liradan ve 354 liradan alınan Çeyrek Ziynet 359 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:26 Kaynak: İHA
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