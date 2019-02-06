Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

40 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,50 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 222,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,50 liradan, bin 452 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 473 liradan, 201 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205 liradan, bin 419 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 439 liradan, 709 liradan alınan Yarım Ziynet 719 liradan ve 355 liradan alınan Çeyrek Ziynet 360 liradan satılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:20 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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