Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

17 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 220,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221 liradan, bin 455 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 476 liradan, 201,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205,50 liradan, bin 422 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 442 liradan, 711 liradan alınan Yarım Ziynet 721 liradan ve 356 liradan alınan Çeyrek Ziynet 361 liradan satıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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