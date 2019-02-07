Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 220,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 220,40 liradan, bin 451 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 472 liradan, 201 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205 liradan, bin 418 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 438 liradan, 709 liradan alınan Yarım Ziynet 719 liradan ve 355 liradan alınan Çeyrek Ziynet 360 liradan satılıyor. - İSTANBUL

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