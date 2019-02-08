Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,90 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 220,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,90 liradan, bin 461 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 482 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 206 liradan, bin 428 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 448 liradan, 714 liradan alınan Yarım Ziynet 724 liradan ve 357 liradan alınan Çeyrek Ziynet 362 liradan satıldı.

(İAH)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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