Serbest Piyasada Altın Fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 221,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,80 liradan, bin 460 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 481 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 206 liradan, bin 427 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 447 liradan, 714 liradan alınan Yarım Ziynet 724 liradan ve 357 liradan alınan Çeyrek Ziynet 362 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:11 Kaynak: İHA
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