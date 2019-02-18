Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 225,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,90 liradan, bin 487 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 508 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 454 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 474 liradan, 727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:56 Kaynak: İHA
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