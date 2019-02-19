Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 227,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,50 liradan, bin 498 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 519 liradan, 207,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211,30 liradan, bin 464 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 484 liradan, 732 liradan alınan Yarım Ziynet 742 liradan ve 366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:59 Kaynak: İHA
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