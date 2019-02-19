Serbest Piyasada Altın Fiyatları
46 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 227,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,40 liradan, bin 497 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 518 liradan, 207,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211,20 liradan, bin 463 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 483 liradan, 732 liradan alınan Yarım Ziynet 742 liradan ve 366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:38 Kaynak: İHA
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