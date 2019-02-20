Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,40 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 229,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,40 liradan, bin 510 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 531 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 476 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 496 liradan, 738 liradan alınan Yarım Ziynet 748 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satılıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:26 Kaynak: İHA
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