Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 229,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,50 liradan, bin 511 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 532 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 477 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 497 liradan, 738 liradan alınan Yarım Ziynet 748 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satılıyor.



(İHA)

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