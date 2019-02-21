Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

48 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,70 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 228,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228,70 liradan, bin 506 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 527 liradan, 208,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212,50 liradan, bin 471 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 491 liradan, 736 liradan alınan Yarım Ziynet 746 liradan ve 368 liradan alınan Çeyrek Ziynet 373 liradan satılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:09 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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