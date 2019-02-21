Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,60 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 228,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228,60 liradan, bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 526 liradan, 208 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212 liradan, bin 470 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 490 liradan, 735 liradan alınan Yarım Ziynet 745 liradan ve 368 liradan alınan Çeyrek Ziynet 373 liradan satılıyor. - İSTANBUL

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