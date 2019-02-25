Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 227,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,40 liradan, bin 497 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 518 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan, bin 463 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 483 liradan, 732 liradan alınan Yarım Ziynet 742 liradan ve 366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satılıyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:01 Kaynak: İHA
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Kartal'da Çöken Binayla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek
Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi