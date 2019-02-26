Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Köprü ve Otoyollar Para Bastı

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak