Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,10 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,10 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 225,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,10 liradan, bin 489 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 510 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 455 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 475 liradan, 727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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