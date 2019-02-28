Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,90 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 226,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,90 liradan, bin 494 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 515 liradan, 206,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,80 liradan, bin 460 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 480 liradan, 730 liradan alınan Yarım Ziynet 740 liradan ve 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:01 Kaynak: İHA

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