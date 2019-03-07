Serbest Piyasada Altın Fiyatları
55 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 225 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,20 liradan, bin 483 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 504 liradan, 205,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 209,20 liradan, bin 449 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 469 liradan, 725 liradan alınan Yarım Ziynet 735 liradan ve 362 liradan alınan Çeyrek Ziynet 367 liradan satıldı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:22 Kaynak: İHA
Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu Arasında Şiddet Davası Nisan Ayına Ertelendi
Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artacak
Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi
Bakan Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık