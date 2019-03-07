Serbest Piyasada Altın Fiyatları
59 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,70 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 224,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,70 liradan, bin 479 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 500 liradan, 204,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 208,80 liradan, bin 446 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 466 liradan, 723 liradan alınan Yarım Ziynet 733 liradan ve 362 liradan alınan Çeyrek Ziynet 367 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:51 Kaynak: İHA
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