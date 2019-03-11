Serbest Piyasada Altın Fiyatları
24 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 226,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,80 liradan, bin 493 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 514 liradan, 206,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,70 liradan, bin 459 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 479 liradan, 730 liradan alınan Yarım Ziynet 740 liradan ve 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satılıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:11 Kaynak: İHA
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