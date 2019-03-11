Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,20 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 226 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,20 liradan, bin 489 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 510 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 455 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 475 liradan, 728 liradan alınan Yarım Ziynet 738 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

İstanbul'da 1 Günde Denizden 3 Kişinin Cansız Bedeni Çıktı 2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:25:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]