Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 226 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,20 liradan, bin 489 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 510 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 455 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 475 liradan, 728 liradan alınan Yarım Ziynet 738 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:46 Kaynak: İHA
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