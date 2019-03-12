Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 226,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227 liradan, bin 495 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 516 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan, bin 461 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 481 liradan, 730 liradan alınan Yarım Ziynet 740 liradan ve 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satılıyor. - İSTANBUL

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