Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 229,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,90 liradan, bin 514 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 535 liradan, 209,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213,50 liradan, bin 479 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 499 liradan, 740 liradan alınan Yarım Ziynet 750 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satılıyor.



(İHA)

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