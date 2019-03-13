Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

39 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,90 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 229,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,90 liradan, bin 514 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 535 liradan, 209,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213,50 liradan, bin 479 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 499 liradan, 740 liradan alınan Yarım Ziynet 750 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:51 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu

Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi Sabiha Gökçen Havalimanı'na "Büyük Göç" Dopingi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:30:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]