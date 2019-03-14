Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 228,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228,90 liradan, bin 507 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 528 liradan, 208,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212,50 liradan, bin 473 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 493 liradan, 736 liradan alınan Yarım Ziynet 746 liradan ve 368 liradan alınan Çeyrek Ziynet 373 liradan satılıyor.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

24 Haziran'ı Bilen ORC, İstanbul İlçelerine Özel Anketini Yayınladı

Slimani'nin 28 Milyonluk Tatili

Erdoğan "Anketlere Güvenmiyoruz" Dese de Yardımcısı "Anketlere Göre İstanbul ve Ankara'da Sıkıntımız Yok" Dedi

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı