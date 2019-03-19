Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 229,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230 liradan, bin 514 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 535 liradan, 209,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213,60 liradan, bin 480 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 500 liradan, 740 liradan alınan Yarım Ziynet 750 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satılıyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:31 Kaynak: İHA
İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız
Gülşen, Lüks Çizmesiyle Demet Akalın'ın Rekorunu Kıramadı
Eski Sevgilisi Ahmet Kural'ın Takipsizlik Kararına İtiraz Eden Sıla'ya Mahkemeden Ret!
İstanbul'da Para Dolu Zarflar Dağıtan Yardımsever, Bu Kez Suriye'de Yardım Dağıttı