Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

33 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,70 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 229,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,70 liradan, bin 512 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 533 liradan, 209,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213,30 liradan, bin 476 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 496 liradan, 738 liradan alınan Yarım Ziynet 748 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Metrobüs ve Otobüsler, Genç Kadının Sığınma Yeri Oldu Yeni Zelanda Katliamcısının İstanbul'da Kaldığı Yerler Tespit Edildi İcra Müdürünün, Zimmetine Geçirdiği Paralarla Aldığı 6 Kilo Altın Operasyonla Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:04:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]