Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 230 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,20 liradan, bin 516 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 537 liradan, 209,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213,80 liradan, bin 481 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 501 liradan, 741 liradan alınan Yarım Ziynet 751 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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