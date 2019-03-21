Serbest Piyasada Altın Fiyatları
54 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 230,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,90 liradan, bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 541 liradan, 210,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,40 liradan, bin 486 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 506 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 371 liradan alınan Çeyrek Ziynet 376 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:37 Kaynak: İHA
İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
İstanbul Hava Sahasında Göç Alarmı Verildi
İlk Kez Hintli Bir Hava Yolu Şirketi İstanbul Uçuşlarına Başladı
Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum