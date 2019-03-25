Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,20 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 239 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 239,20 liradan, bin 575 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 596 liradan, 218 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222 liradan, bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 559 liradan, 770 liradan alınan Yarım Ziynet 780 liradan ve 385 liradan alınan Çeyrek Ziynet 390 liradan satılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Seçime 6 Gün Kala 9 Büyükşehirde Dengeleri Değiştirecek Anket Beren Saat'in Netflix Dizisinden İlk Kare Geldi! Yüzü Gülüyor İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:52:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]