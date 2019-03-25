Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,80 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 238,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 238,80 liradan, bin 572 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 593 liradan, 217,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 221,60 liradan, bin 537 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 557 liradan, 768 liradan alınan Yarım Ziynet 778 liradan ve 384 liradan alınan Çeyrek Ziynet 389 liradan satıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:32 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi Sevgilisine Ait Otomobille İl İl Gezerek Hırsızlık Yaparken Yakalandı Beşiktaş, Avrupa Devlerinin Gözdesi Ajdin Hasic'i İstanbul'a Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:25:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]