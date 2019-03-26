Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 236 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 236,20 liradan, bin 555 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 576 liradan, 215,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 219,20 liradan, bin 520 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 540 liradan, 760 liradan alınan Yarım Ziynet 770 liradan ve 380 liradan alınan Çeyrek Ziynet 385 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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