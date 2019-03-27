Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

30 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,50 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 238,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228,50 liradan, bin 504 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 525 liradan, 208,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212,20 liradan, bin 470 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 490 liradan, 735 liradan alınan Yarım Ziynet 745 liradan ve 367 liradan alınan Çeyrek Ziynet 372 liradan satılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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