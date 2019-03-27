Serbest Piyasada Altın Fiyatları
55 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 238,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228,50 liradan, bin 504 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 525 liradan, 208,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212,20 liradan, bin 470 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 490 liradan, 735 liradan alınan Yarım Ziynet 745 liradan ve 367 liradan alınan Çeyrek Ziynet 372 liradan satılıyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:36 Kaynak: İHA
Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum
31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu
İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
TOKİ 32 İlde 242 Arsayı Satışa Sundu