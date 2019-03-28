Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 230,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,70 liradan, bin 519 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 540 liradan, 210,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,20 liradan, bin 484 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 504 liradan, 742 liradan alınan Yarım Ziynet 752 liradan ve 371 liradan alınan Çeyrek Ziynet 376 liradan satıldı.



(İHA)

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