Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

5 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 235,70 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 235,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 235,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 235,70 liradan, bin 552 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 573 liradan, 215 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 219 liradan, bin 517 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 537 liradan, 758 liradan alınan Yarım Ziynet 768 liradan ve 379 liradan alınan Çeyrek Ziynet 384 liradan satıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:55 Kaynak: İHA

Ekonomi
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