Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 233,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 233,70 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 233,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 233,70 liradan, bin 539 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 560 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 504 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 524 liradan, 752 liradan alınan Yarım Ziynet 762 liradan ve 376 liradan alınan Çeyrek Ziynet 381 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da İnanılmaz Olay: Bakıma Götürülen Otobüsten Çıktı

Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu

Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi

İmamoğlu "Onaylamıyorum" Demişti, Başakşehir'e Ne Olacak?