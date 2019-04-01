Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

23 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 230,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231 liradan, bin 521 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 542 liradan, 210,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,50 liradan, bin 486 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 506 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:30 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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