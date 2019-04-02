Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

30 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,80 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 230,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,80 liradan, bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 541 liradan, 210,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,50 liradan, bin 485 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 505 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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