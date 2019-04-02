Serbest Piyasada Altın Fiyatları
29 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 230,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,80 liradan, bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 541 liradan, 210,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,50 liradan, bin 485 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 505 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:21 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu
Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı