Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 233,60 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 233,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 233,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 233,60 liradan, bin 538 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 559 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 503 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 523 liradan, 752 liradan alınan Yarım Ziynet 762 liradan ve 376 liradan alınan Çeyrek Ziynet 381 liradan satıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:38 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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