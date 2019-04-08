Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 237,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237,50 liradan, bin 564 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 585 liradan, 216 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220 liradan, bin 528 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 548 liradan, 764 liradan alınan Yarım Ziynet 774 liradan ve 382 liradan alınan Çeyrek Ziynet 387 liradan satılıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:21 Kaynak: İHA
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