Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 237,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 238 liradan, bin 567 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 588 liradan, 217 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 221 liradan, bin 531 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 551 liradan, 766 liradan alınan Yarım Ziynet 776 liradan ve 383 liradan alınan Çeyrek Ziynet 388 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:46 Kaynak: İHA
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