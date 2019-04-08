Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 237,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 238 liradan, bin 567 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 588 liradan, 217 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 221 liradan, bin 531 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 551 liradan, 766 liradan alınan Yarım Ziynet 776 liradan ve 383 liradan alınan Çeyrek Ziynet 388 liradan satıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oscar Ödüllü Oyuncu Russell Crowe'dan Fenerbahçe Paylaşımı Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu Ekrem İmamoğlu, "Sandıkların Yüzde 95'i Sayıldı" Deyip Son Durumu Duyurdu Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 19:05:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]