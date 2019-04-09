Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237,40 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 237,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237,40 liradan, bin 563 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 584 liradan, 216,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,30 liradan, bin 527 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 547 liradan, 764 liradan alınan Yarım Ziynet 774 liradan ve 382 liradan alınan Çeyrek Ziynet 387 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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