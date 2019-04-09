Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

23 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,90 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 238,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 238,90 liradan, bin 573 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 594 liradan, 217,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 221,70 liradan, bin 537 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 557 liradan, 769 liradan alınan Yarım Ziynet 779 liradan ve 384 liradan alınan Çeyrek Ziynet 389 liradan satıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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