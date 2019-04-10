Serbest Piyasada Altın Fiyatları
2 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,70 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:47 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 238,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 238,70 liradan, bin 572 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 593 liradan, 217,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 221,50 liradan, bin 536 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 556 liradan, 568 liradan alınan Yarım Ziynet 778 liradan ve 384 liradan alınan Çeyrek Ziynet 389 liradan satılıyor.
(İHA)
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