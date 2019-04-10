Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 238,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 239 liradan, bin 574 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 595 liradan, 218 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222 liradan, bin 538 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 558 liradan, 769 liradan alınan Yarım Ziynet 779 liradan ve 384 liradan alınan Çeyrek Ziynet 389 liradan satıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:33 Kaynak: İHA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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