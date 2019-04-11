Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,70 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:08 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 239,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 239,70 liradan, bin 578 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 599 liradan, 218,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222,50 liradan, bin 542 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 562 liradan, 571 liradan alınan Yarım Ziynet 781 liradan ve 385 liradan alınan Çeyrek Ziynet 390 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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