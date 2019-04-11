Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,90 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:37 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 239,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 239,90 liradan, bin 580 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 601 liradan, 218,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222,50 liradan, bin 544 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 564 liradan, 772 liradan alınan Yarım Ziynet 782 liradan ve 386 liradan alınan Çeyrek Ziynet 391 liradan satıldı. - İSTANBUL
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