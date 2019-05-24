Serbest piyasada altın fiyatları
8 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,50 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:36 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 250,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 250,50 liradan, bin 649 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 670 liradan, 228,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 232,30 liradan, bin 612 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 632 liradan, 806 liradan alınan Yarım Ziynet 816 liradan ve 403 liradan alınan Çeyrek Ziynet 408 liradan satıldı.
(İHA)
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