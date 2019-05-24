Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

8 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,50 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 250,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 250,50 liradan, bin 649 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 670 liradan, 228,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 232,30 liradan, bin 612 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 632 liradan, 806 liradan alınan Yarım Ziynet 816 liradan ve 403 liradan alınan Çeyrek Ziynet 408 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:36 Kaynak: İHA
İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım, İmamoğlu'nun Canlı Yayın Çağrısına Yanıt Verdi: Tek Başına Olmaz CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, "Hanıma Talimat Verdim" Diyen Vatandaşı Uyardı Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER Konusunda Son Noktayı Koydu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]