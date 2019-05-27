Serbest piyasada altın fiyatları
2 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,80 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:26 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 250,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 250,80 liradan, bin 651 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 672 liradan, 228,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 232,50 liradan, bin 614 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 634 liradan, 807 liradan alınan Yarım Ziynet 817 liradan ve 404 liradan alınan Çeyrek Ziynet 409 liradan satılıyor.
(İHA)
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