Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

2 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,80 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 250,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 250,80 liradan, bin 651 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 672 liradan, 228,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 232,50 liradan, bin 614 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 634 liradan, 807 liradan alınan Yarım Ziynet 817 liradan ve 404 liradan alınan Çeyrek Ziynet 409 liradan satılıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:26 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den YSK'ya Mühür Başvurusu: Siyah Yerine Kırmızı Mürekkep Olsun Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum Hatayspor-Gaziantep Gazişehir Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek Enerji Bakanı Dönmez: Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri almış durumdayız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:29:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]